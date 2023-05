Megkövezték a legnépszerűbb ellenzéki politikust, mi jöhet még a választás hajrájában?

Ezen a héten vasárnap elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban. Ennek jegyében egyre inkább fokozódik a feszültség, amely az elmúlt napokban mindkét oldal részéről többször is tetőfokára hágott. Miközben egyesek szerint az ellenzék milliós részvételű választási gyűlést tartott Isztambulban, másnap a vidéken kampányoló isztambuli polgármesterre és támogatóira zúdítottak köveket. Erdoğan sem tétlenkedik a gyűlésein, egyrészt az ellenzéket a terroristaszervezetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspárt támogatójának állította be többek közt egy hamisított videó felhasználásával, másrészt LMBT-pártinak minősítette az ellene indulókat.

A közelgő török választások kapcsán az elmúlt hetek során is számos jel mutatta a fokozódó helyzetet. Május 3-án például gyűlölet és ellenségeskedés keltése címén 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy isztambuli bíróság Gülşen Çolakoğlu török énekesnőt egy, a vallási iskolákat érintő megjegyzése miatt. Çolakoğlu egy 2022. áprilisi koncertjén azt mondta: zenekara egyik tagjának "perverzitása" onnan ered, hogy imam hatip vallási iskolába járt. Törökországban az imam hatip (muzulmán imám- és prédikátorképző) iskolahálózat arról ismert, hogy nemcsak Recep Tayyip Erdoğan államfő, hanem a szintén általa vezetett kormánypárt sok további tagja is ott tanult.

Gülşen'e 'İmam Hatip'Davasında Hapis CezasıŞarkıcı Gülşen çolakoğlu'nun imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek hakkında açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. @gulsen — PencereTV (@penceretv2) May 3, 2023

Ugyanaznap Törökország lezárta a légterét az Örményországból induló repülőjáratok előtt, miután a török külügyminisztérium szerint egy Jerevánba tervezett emlékmű azoknak állít emléket, akik az 1920-as évek elején az Oszmán Birodalom diplomatái, valamint azok családtagjai ellen hajtottak végre merényleteket. Ez egy jelentős visszalépés azután, hogy az elmúlt időszakban normalizálódni látszott a viszony a két ország között.

Szavaznak a külföldön élők

A választáson még egy napig majdnem 3,5 millió, a külképviseleti névjegyzékben regisztrált választópolgár jogosult szavazni a külképviseleteken. A tengerentúli szavazók által leadott szavazatokat a többi szavazóurnával együtt a törökországi szavazás befejezése után, május 14-én, vasárnap 17.00 órakor nyitják ki. Ami már most tudható, hogy a külképviseleteken leadott szavazatok száma május 6-tól meghaladta a 2018-as választásokon leadott szavazatok számát: 1 millió 556 ezer 469-en szavaztak, miközben a 2018-as választásokon 1 millió 358 ezer 584 volt ugyanez a szám.

Amszterdamban nem sokkal a külföldi szavazás határidejének lejárta előtt olyan szinten összeverekedtek az ellenzék és a kormánypárt hívei, hogy

az amszterdami rendőrségnek a verekedés után rendkívüli állapotot kellett kihirdetnie, egy rendőrségi helikopter és több mentőautó is a helyszínre érkezett.

Választási helyiség az isztambuli reptéren. Forrás: Portfolio

A legtöbb közvéleménykutató szerint nagyon közel áll egymáshoz a két elnökjelölt, Erdoğan és Kemal Kılıçdaroğlu, és a másik két kisebb népszerűségű jelölt támogatottsága az elmúlt hetekben fokozatosan csökkent. Emellett van olyan megbízhatónak számító közvéleménykutató is, akinél az ellenzék jelöltje már az első fordulóban győztes lehet. Az ellenzék egyik fő üzenete az elmúlt napokban ennek megfelelően az 'első körben intézzük el a választást'.

MAK Danışmanlıkın 14 Mayısta yapılacak Birinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması sonucu pic.twitter.com/6LBweL2Aww — Mehmet (Ali) May 7, 2023

Az ellenzéki CHP párt előrejelzései a szerint a fő kormánypárti AKP párt fellegvárának számító tartományokban is csökkent a kormánypárt szavazataránya. Az AKP, amely a 2018-as választásokon 42,2 százalékot szerzett Isztambulban, a május 14-i választásokon várhatóan 32,5 százalékot érhet el, Ankarában pedig, ahol a szavazatok 39,8 százalékát kapta öt éve, várhatóan 29,5 százalékra esik vissza a támogatottsága. Ezek mellett a legnagyobb kormánypárt várhatóan a többségében kurdok lakta északkeleti Ağrıban veszíti a legtöbb szavazatot, ahol legutóbb 55,6 százalékot kapott, most 25,1 százalékra várják.

Erdoğan kampánymódban

Erdoğan vasárnap Isztambulban tartott nagygyűlésén a konzervatív muszlim szavazóbázisának üzenve azt mondta, hogy

Az AKP és a szövetségünkben lévő más pártok soha nem lennének LMBT-pártiak, mert számunkra a család szent. Az LMBT-pártiakat el fogjuk temetni a szavazóurnában. [...] Az én népem nem fogja megengedni, hogy részegek és piások lépjenek színpadra. [...] Kemal úr, ihat hordószámra, semmi sem gyógyítja meg.

A török elnök emellett egy hamisított, összevágott videót mutatott be, amelyen a török kormány által terrorszervezetnek nyilvánított Kurdisztáni Munkáspárt (kurdul: Partiya Karkerên Kurdistan, röviden PKK) támogatja Kemal Kılıçdaroğlut, az ellenzék elnökjelöltjét.

Erdoğan, İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu hakkında sahte video izletti https://t.co/sxOAqW1Ny5 — Diken (@DikenComTr) May 7, 2023

A megkövezett polgármester

Szombaton nagygyűlést tartott az egyesült ellenzék az isztambuli Maltepében, ahol egyesek szerint több mint egymillió ember vett részt.

Saat 17:00 itibarıyla Maltepe miting alanı. #Haydiİstanbul — Baharlar (Gelecek) May 6, 2023

Az ellenzéki kampány során a korábban egyik legnépszerűbb politikus, Isztambul főpolgármestere, Ekrem İmamoğlu másnap Erzurumban tartott volna választási gyűlést, ahol azonban az őt szállító buszra, valamint a támogatóira kövekkel támadtak, miközben a rendőrség nem lépett közbe. Hivatalos adatok alapján bár politikusok nem sérültek meg, 17-en, köztük gyerekek is kórházba kerültek.

Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanına bekliyorum. Haydi @mehmetsekmen — Ekrem (İmamoğlu) May 7, 2023

Erzurum AKP-s polgármestere, Mehmet Sekmen azt állította, hogy az Ekrem İmamoğlu ellen köveket dobáló támadók CHP-tagok voltak. Ezen túlmenően a Sekmen általa vezetett önkormányzat buszokat szervezett arra a területre, ahol İmamoğlu gyűlését tartották volna, hogy így akadályozza meg az eseményt.

Süleyman Soylu belügyminiszter az eset kapcsán azt írta a Twitteren, hogy

Ekrem İmamoğlu, aki provokátoroknak nevezi az erzurumi embereket, maga is provokátor. Egyenként fogom elmagyarázni, hogyan készítette elő lépésről lépésre ezt a provokációt.

İbrahim Kalın, elnöki szóvivő az erzurumi gyűlésen történtek kapcsán nyilatkozva azt mondta, hogy

Ez elfogadhatatlan, a kövekkel való támadás és ehhez hasonlók soha nem fordulhatnának elő. Az is nagy igazságtalanság lenne, ha a történteket minden erzurumi lakosra általánosítanánk.

A kisebb kormánypárt, a szélsőjobboldali MHP párt vezetője, Devlet Bahçeli nemsokkal a történtek előtt egy választási beszédében mondottak egyesek szerint megalapozhatták az erzurumi eseményeket:

Szánalmas vég vár május 14-én a CHP-re és szövetségeseire, akik lényegében nemet mondtak a terrorizmus elleni küzdelemre azzal, hogy 2022. októberében nemet mondtak az iraki és szíriai műveletekre, és akik a líbiai műveletekre mondott nemmel szembeszálltak a jogainkkal a a Földközi-tengeren. [...] Ezek az árulók életfogytiglani büntetést vagy golyót fognak kapni.

Az erzurumi gyűlésről repülővel visszaérkező İmamoğlut isztambuliak ezrei várták a Sabiha Gökçen repülőtéren, lényegében egy támogatói gyűléssé változtatva a teljes repteret.

Sabiha Gökçen durum. Girişte yoğun trafik var. pic.twitter.com/Dq9WxadH7e — Cenk (Bey) May 7, 2023

Mindeközben Trabzonban

Ezek után a fekete-tengeri Trabzonban, ami az ország egyik leginkább nacionalista városa, egy 100 fős AKP-s csoport "Recep Tayyip Erdoğan" és "Le a PKK-val" jelszavakat skandálva megtámadta Mustafa Erdi Çakırt, az ellenzéki CHP képviselőjelöltjét és Hasan Kamil Velioğlut, a szintén ellenzéki összefogásban résztvevő Gelecek Partisi helyi szervezetének az elnökét.

A politikai feszültség a hét folyamán Trabzonban is fokozódott, amikor az Erdoğannal hivatalosan is szövetségben lévő, vallásos-konzervatív kurd párt, a HÜDA-PAR standját el kellett távolítani, amit ugyan Erdoğan a városban tartott gyűlése kapcsán állították fel, de a rendőrségi kordonon átmenve is lerombolták.

Az egyre inkább fokozódó erőszakos események aggodalomra adnak okot a szavazásig hátralévő időszak kapcsán is, azonban még vészjóslóbb, ha azt nézzük, hogy mi történhet egy esetleges ellenzéki győzelem után.

Az ellenzék reakciói mindenesetre nyugalomról tesznek tanúbizonyságot, amire szükségük is lehet az elkövetkező napokban.

Címlapkép: Recep Tayyip Erdoğan török államfő, a kormányzó Igazság és Fejlődés Párt (AKP) vezetője támogatóihoz beszél egy választási kampányrendezvényen Ankarában 2023. április 30-án. MTI/EPA/Necati Savas