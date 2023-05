Kegyetlen módon emlékeztette Moszkva a Győzelem Napjára Ukrajnát

A május 9-re virradó éjszaka Ukrajna több települése fölött is megszólaltak a szirénák. A tegnapi éjjelhez hasonlóan Oroszország most is dróntámadásokkal emlékeztette Kijevet a közelgő Győzelem Napjára.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy hatvan iráni gyártmányú Saheed öngyilkos drónt észleltek az ország légterében, ebből 36-ot Kijev fölött.

A polgármester állítása szerint a légvédelem minden pilóta nélküli gépet megsemmisített.

Arról, hogy az ukrán légvédelem ilyen hatékonyan működne továbbra sem áll rendelkezésre megbízható információ. Külön intő jel lehet az, hogy a polgármester szerint a fővárosban lezuhanó törmelék így is végzett négy civillel.

A főváros ellen korábban indított dróntámadások áldozatainak száma is hasonló szinteken mozgott korábban, így könnyen elképzelhető, hogy néhány drón így is átjutott a légvédelmen.

A címlapkép illusztráció, iráni Saheed-136-os öngyilkos drónok láthatóak rajta. Forrás: Getty Images