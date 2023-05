Sorra csapnak fel a lángok Oroszországban, sok a halálos áldozat

A tüzek elsősorban a szibériai Kurgan és Tyumen régiókat sújtják.

A gyanú szerint több tűzvész is gyújtogatásból keletkezett. Eddig 46 embert gyanúsítottak meg, és hét eljárást indítottak gyújtogatással kapcsolatban – közölte a Kurgani terület vészhelyzeti minisztériuma.

A gyújtogatók némelyike kiskorú volt, indokaik egyelőre nem ismertek.

Az érintett körzetek lakosait kitelepítik, több száz ház már a lángok martalékává vált.

Vagyim Sumkov, Kurgan kormányzója hétfőn rendkívüli állapotot rendelt el, és lemondta a Győzelem napi felvonulást, illetve a tűzijátékot. A koncerteket és más rendezvényeket azonban megtartják.

Siberia is on fire! Forest fire in Shadrinsky District of Kurgan oblast @Pierre_Markuse