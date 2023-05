Fényképek bizonyítják: titokban fél éve a fronton van a félelmetes APWKS

Az APWKS lényege, hogy nem irányított, Hydra 70 típusú rakétarendszereket lézeres célkereső rendszerrel szerelt fel a BAE Systems, így az lényegében irányított rakétává válik. Ezzel a megoldással egy körülbelül 70 kilométer lőtávolságú, precíziós rakétarendszerhez jutottak hozzá az ukránok, a fegyver ráadásul lényegesen olcsóbb, mint a HIMARS által használt GMLRS rakétaindító rendszer.

A most közzétett felvételen egy orosz T-80BV páncélos látható, amelyet épphogy csak elkerült a találat (az irányított rakéta a páncélos mellett csapódott a földbe, és a maradványai pattantak rá a toronyra).

A fényképek valódi érdekessége, hogy azok még 2022 szeptemberében készültek, jóval azelőtt, hogy az Egyesült Államok, vagy Németország hivatalosan bejelentette, APWKS-eket ad át Kijevnek.

:Photos from back in September showing the remains of a APKWS laser-guided rocket that just missed a Russian T-80BV in Kherson Oblast, proving that APKWS arrived much earlier than previously reported.The rocket seen was assembled by Letterkenny Army Depot in April 2022. #Ukraine