Elárulta Oroszoroszág, miért halad lassan az orosz offenzíva

Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció elnökének sajtótitkára interjút adott a bosznia-hercegovinai ATV csatornának. A beszélgetés fő témája az ukrajnai orosz invázió volt – számolt be róla a meduza.io orosz ellenzéki portál.

Dmitrij Peszkov az interjú során kijelentette, Oroszország a „különleges művelet” által kitűzött célokat részben már elérte, de a „donbaszi lakosok védelme” korántsem teljes.

Peszkov ezt követően kitért arra is, hogy mi az oka annak, hogy az orosz csapatok csak lassan haladnak előre az orosz-ukrán háború során. A Kreml szóvivője azt is közölte, hogy azért húzódik el a tavaly februárban kezdődött konfliktus, mert Oroszország voltaképpen nem is folytat háborút.

Háborút vívni teljesen más dolog, az infrastruktúra, a városok teljes lerombolását és hasonlókat jelent. Mi ezt nem tesszük. Igyekszünk megóvni az infrastruktúrát és megmenteni az emberek életét

- reagálta a szóvivő.

Peszkov állításához fontos hozzátenni, hogy Oroszország szeptembertől, Szurovikin tábornok kinevezését követően korlátozott mértékben indított támadást a hátországban található civil infrastruktúra lerombolása érdekében. Ezek a támadások az elmúlt időszakban vesztettek intenzitásukból, köszönhetően a támadások mennyiségi csökkenésének és a nyugati légvédelemmel megerősített ukrán légierő tevékenységének. A fronton található városok – Vuhledár, Marjinka, Bahmut – azonban a lassú előrehaladás miatt, és az orosz tüzérség munkájának köszönhetően ma már a földdel váltak egyenlővé.

Peszkov interjújában kitért a bahmuti helyzetre is, a szóvivő állítása szerint a város jelentős ukrán erődítménynek számít, így a Wagner kénytelen nehéz körülmények között harcolni. A szóvivő szerint ez váltotta ki a védelmi minisztérium és Jevgenyij Prigozsin közötti konfliktusokat is.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images