Videó: csapdát állítottak az oroszok, káoszba fulladt az ukrán támadás

Julian Röpcke német újságíró egy Vodjane térségében (Vuhledártól északnyugatra) indított ukrán ellentámadási/felderítési kísérletet vett górcső alá. Az újságíró szerint a mostani ukrán próbálkozás hasonló forgatókönyv szerint zajlott, mint a Bahmuttól délre zajló támadás, ezúttal kevesebb sikerrel.

A taktika lényege, hogy az őrizetlen páncélos felfedi az orosz gyalogság helyzetét, majd ezt követően, megérkezik a páncélozott szállító harcjármű, és a kiugráló ukrán gyalogság azonnal tüzet nyit az orosz állásokra.

Poorly organized Ukrainian counterattack on ends in chaos.Both deployed armored vehicles, a MBT and an APC, get destroyed by Russian infantry who flanked the group, from close range. Thereafter, Ukrainian troops must run back to their positions, 400 meters West. #Vodyane