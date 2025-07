Szép csendben bontakozik ki a kulcsfontosságú megatrend – Ez lesz az évszázad befektetése?

A zöld átállás miatt jó befektetés lehet az ezüst, a réz és az urán – ebben nincs semmi újdonság, ezt régóta tudjuk, a piacok is tudják, az árfolyamok már meg is ugrottak. Van viszont egy terület, ami sokáig méltatlanul a radar alatt maradt a befektetők és a köztudat számára: itt három olyan betűről beszélünk, ami akár elhozhatja a következő világháborút is. Ez a három betű a CRM, ami a Critical Mineralst, azaz kritikus nyersanyagokat jelöli. A tét nem kicsi: a gazdasági fejlődéshez és a dekarbonizációhoz nélkülözhetetlen anyagok birtoklása vagy hiánya hosszabb távon a globális erőviszonyok átrendeződésével jár, szélsőséges esetben véres nyersanyag-háborúkhoz is vezethet a kritikus nyersanyagokért folyó küzdelem. A bábuk pedig már mozognak, elindult a geopolitikai versenyfutás a kritikus anyagokért: ezért vetett szemet Trump Grönlandra, de az ukrajnai háború rendezésében is fontos szempont lehet a CRM. És ami igazán izgalmas: befektetőként is kivehetjük a részünket a nagy hajszából, hiszen vannak nyugati cégek, akik már évek óta ezen a területen dolgoznak – akár az évtized befektetési lehetőségét is kínálhatja ez a helyzet.