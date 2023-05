Ritkaságszámba menő páncélos járműhöz jutottak az ukránok

Az Ukraine Weapon Tracker rakott ki fényképet az újonnan az ukrán frontra érkezett brit gyártmányú FV103 Spartan páncélozott szállító harcjárművekről. A mostani brit pszh-k egyikén egy amerikai Mk19 Mod 3 40x53mm-es automata gránátvető látható, ami jelentős tűzerőfejlesztésnek minősül a harcjármű esetében.

: Two more privately fundraised British FV103 Spartan armoured personnel carriers in service with the Ukrainian Army.This time a American Mk19 Mod 3 40x53mm automatic grenade launcher can be seen fitted to one vehicle- a significant firepower upgrade. #Ukraine