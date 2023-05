Túlpörgött az orosz sufnituning: már az orosz milblogger is kiakadt

Csütörtök délután osztottak meg egy felvételt egy ősrégi orosz T-55-ös páncélosról, amelyre a nagyobb védelem biztosítása érdekében dupla (!) tyúkketrecet, angolul „cope cage”-t hegesztettek. A látvány mellett már Igor Girkin se tudott elmenni szó nélkül, csípős kommentekkel jellemezte az „orosz katonai felszerelés legújabb csodáját”.

Igor „Sztrelkov” Girkin szavaival élve, „dupla napellenzőt” kapott az egyik, orosz-ukrán háborúban bevetett T-55-ös szovjet gyártmányú orosz harckocsi. A páncéloson egyéb „modernizáció” jelei nem látszódnak.

Russian T-55 somewhere at the front with a double copium level of protection pic.twitter.com/g3w23KMbyQ — Special (Kherson) May 11, 2023

A „tyúkketrec” vagy „cope cage” néven ismert megoldás már többször is felbukkant az orosz haderő rögtönzött harctéri fejlesztései között, de láttunk példát az ukrán oldalon való használatára is. Bár a megoldás a páncéltörő rakéták ellen továbbra is hatástalan, könnyebb szerkezetű kamikaze drónok és aknagránátos dróntámadások ellen azonban több ízben is hatásosnak bizonyult.

A "tyúkketrecet védő tyúkketrecre" azonban eddig nem volt példa.

A legújabb változat olyannyira jól sikeredett, hogy Igor Girkin egykori donyeci szakadár parancsnok gúnyolódását is kiváltotta.

T-55-MPK-2 (Két, rugós ággyal modernizált változat). Sebessége 26 Mach a légkör sűrű rétegeiben, gyakorlatilag láthatatlan a radarok számára, és az első világháború előtti tüzérségi fegyverek sem hatolhatnak át rajta

– értékeli a látványt Girkin, hozzátéve azt, hogy a következő harckocsi, ami felbukkan a fronton, vélhetően a második világháborús T-34-85-ös lesz.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images