Videó: Kilőtték Oroszország egyik legmodernebb fegyverrendszerét Bahmutnál

Az ukrán tüzérség Paraszkovijivkánál, Bahmuttól közvetlenül északra fedezte fel az orosz Pancír-Sz1-es légvédelmi rakéta-rendszert. A tüzérségi tűzben megsemmisült légvédelmi egység nagy valószínűséggel a Wagner kötelékébe tartozhatott.

: A Pantsir-S1 air defence system belonging to the Russian Wagner PMC was destroyed by the Ukrainian Army in Paraskoviivka, North of Bakhmut, Oblast. #Ukraine