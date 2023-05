Eddig nem látott fegyvert kaphatott titokban Ukrajna – Ezért hatástalan az orosz légvédelem?

Az ADM-160 rakétacsalád egy olyan, az Amerikai Egyesült Államok által kifejlesztett kisméretű „cirkálórakéta”, amelyeket az ellenséges légvédelem megtévesztésére használnak. A konkrét típustól függően ezek a csalik az ellenséges radarok zavarására vagy a légvédelmi rendszerek kezelőinek félrevezetésére használhatóak.

A most közzétett fényképen a luhanszki gépgyár elleni légicsapás után összegyűjtött törmelék látható. A lövedéket egyébként ADM-160B-ként azonosították, amelyet 2009-ben állítottak hadrendbe az amerikai légierőnél.

: Remains of AGM-160B MALD decoy missiles were found today after a powerful strike on a Russian target in the city of . Decoys like this are designed to deceive enemy's air defense systems, and as in this case, to allow a real munition to pass through. #Ukraine