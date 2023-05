Gyanús körülmények között orosz területen zuhant le egy helikopter és egy vadászgép

Egyes szemtanúk beszámolója szerint a helikopter kigyulladt, majd Klinci város közelében zuhant le. A fedélzetén lévő mindkét ember életét vesztette - közölték orosz illetékesek. Az első vizsgálatok szerint motortűz okozhatta a szerencsétlenséget.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kinek a tulajdonában volt a szerencsétlenül járt légi jármű - írta a TASZSZ orosz hírügynökség.

A helikopter roncsai nem okoztak kárt a földön.

Szintén Brjanszk megyében, az ukrán határ közelében lezuhant egy Szu-34-es vadászgép is. Még nem lehet tudni, hogy van-e túlélője a szerencsétlenségnek, és hogy mi okozta azt.

Ukrán források viszont a Twitteren arról számoltak be, hogy mind a két légi járművet lelőhették.

Egy beszámoló szerint a helikopter hosszan körözött Klinci felett, majd egy robbanás után gyorsan lezuhant.

The helicopter reportedly crashed in Klintsy, Bryansk region, Russia. Before the fall, it reportedly circled over the city for a long time, then there was an explosion and after that it collapsed on a house in the private sector. pic.twitter.com/mQEKSQTvTr