Ekkora bajban Ukrajna? Már nem létező állam által gyártott lövedéket találtak a frontvonalon

Az Ukraine Weapons Tracker beszámolója szerint a legújabb videóban egy eddig nem látott típusú és eredetű lőszert sikerült lencsevégre kapni,

Ezúttal egy jugoszláv M86-os, 125 milliméteres, harckocsik által használt lövedék bukkant fel az orosz-ukrán háborúban. A lőszer alapvetően a szovjet érában fejlesztett és gyártott harckocsikhoz alkalmas (T-64, T-72, T-80, de még a T-90-eshezis használható).

: Even more ammo of varied types & origins is behing delivered to Ukraine. This time Yugoslavian M86 125mm high-explosive fragmentation projectiles for T-64/72/80/90 tanks- a type of ammo very much in demand. This example was manufactured by PRETIS Vogošća in 1987. #Ukraine