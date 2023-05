Hová tűnt Lukasenka? – Lóhalálában távozott Moszkvából a Győzelem napi ünnepségről, azóta nem látták

Lukasenkát utoljára május 9-én, Moszkvában látták utoljára, ahol a Győzelem napi ünnepségeken láthatóan rossz állapotban volt, majd sietve távozott az eseményről, meg sem várva Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a részt vevő külföldi államvezetők számára tervezett díszebédjét.

A BelTA fehérorosz hírügynökség arról számolt be, hogy Roman Golovcsenko fehérorosz miniszterelnök olvasta föl Lukasenka üzenetét egy vasárnapi ünnepségen, melynek során fiatalok hűséget esküdtek Belarusz zászlajára.

Az államfő nem volt jelen az eseményen, a hírügynökség nem adott magyarázatot a távollétére.

Az Euroradio ellenzéki orgánum szerint Lukasenkát egy minszki elitklinikára szállították szombaton.

Az orosz Podijom portál Konsztantyin Zatulin orosz Duma-képviselőt idézte, aki szerint Lukasenka egyszerűen lebetegedett, és pihenésre van szüksége.

Az Orosz Kommerszant anyagot tett közzé Lukasenka állítólagos egészségügyi problémáiról, Zatulint és a fehérorosz ellenzéki sajtót idézve. Oroszországban szokatlan, hogy akár hazai, akár szövetséges országok vezetőinek egészségi állapotáról cikkezzenek.

️Lukashenko did not appear at the ceremony honoring the state flag, coat of arms and anthem today Prime Minister Golovchenko made a speech instead. Yesterday, the Belarusian media reported that Lukashenka was seen in the presidential clinic in Drozdy. pic.twitter.com/RzLGqYU8Hr