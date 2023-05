Sorra dőlnek le a szobrok – Hogyan lett egy világhírű íróból a putyini hódítás szimbóluma?

Ukrajnában már több mint harminc szobrát távolították el az orosz romantika nagy író-költőjének, Alekszandr Puskinnak, és számos közteret is átneveztek, amely az ő nevét viselte. Az eltávolítási és átnevezési hullám a háború kirobbanását követően indult meg, de még korántsem ért véget. Az ukránok Puskinban az orosz imperializmus szimbólumát látják – de valóban van alapja az Anyegin költőjével szembeni dühös fellépésnek?

„Orosztalanítási” hullám

Az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének április 7-i jelentése szerint legalább 34, Alekszandr Szergejevics Puskinnak emléket állító szobrot és emléktáblát távolítottak el ukrán közterekről az orosz invázió kezdete óta. Az elsőt még a kárpátaljai Munkács városából távolították el, majd következett Kramatorszk, Csernyihiv, Mikolajiv, Zaporizzsja, Ternopil, Dnyipro, Ungvár, Poltava, de további szobrokra is hasonló sors vár. Odesszában, ahol az író-költő világhírű elbeszélő költeménye, az Anyegin egy részét írta, meghagyták az orosz költő szobrát. Egyelőre Kijevben is áll a Puskin-szobor, igaz, védtelenül és teljesen összefirkálva. A szobrok és emléktáblák eltávolításán kívül számos, korábban Puskinról elnevezett közteret is átneveztek.

Pushkin statue being removed from Chernivtsi. Russian media is triggered: why wont those pesky Ukrainians keep monuments to our national poets while we invade them?! pic.twitter.com/vzjub70WGh — Dr. (Ian) December 23, 2022

Ukraine continues dismantling monuments that glorify ruzZian imperialism. In this case a statue of Pushkin, he was a mediocre poet who believed Ukrainians belonged within the ruzZian empire. Those that deny Ukraine's existence do not deserve to be on Ukrainian soil. #lviv — TheLvivJournal (@LvivJournal) November 21, 2022

Ukranians continue fighting the only battles they can win - against statues. This time it is a Pushkin statue in Ananiev, Odessa region. pic.twitter.com/gxbvK3qj3T — John (Carter) November 30, 2022

Підписуємо петицію за демонтаж пам'ятника Пушкіну у Києві.Нарешті треба це зробити!Просимо максимального поширення.Посилання: https://t.co/QtqYSDQ2JG — Decolonizator (@DecolonizatorUA) May 8, 2023

Puskin nem az egyetlen orosz híresség, akinek a szobrait egymás után távolítják el Ukrajnában a háború tavaly február 24-i kitörése óta: csak tavaly 145, Oroszországhoz kötődő emlékmű járt így, emellett közel 10 ezer földrajzi nevet és közteret neveztek át. Az elsődleges „célpontok” a szovjet múlt mementói, elsősorban Vlagyimir Iljics Lenin, a Szovjetunió alapítójának szobrai voltak, amelyeket már a 2014-es majdani eseményeket követően elkezdtek eltávolítani. Az inváziót követően azonban felgyorsult és kiterjedt az eltávolítási és átnevezési hullám, amely olyan neves orosz tudósokat és művészeket sem kímélt, mint Mihail Lomonoszov vagy Makszim Gorkij. Ukrajnában aktivistacsoportok is alakultak az orosz birodalmi és szovjet múlt emlékeinek feltérképezésére és eltávolíttatására.

Puskinnak azonban különösen sok szobrot állítottak az Orosz Birodalom és a Szovjetunió idején, és rengeteg utcát neveztek el róla, így Ukrajnában is alig van olyan város, ahol korábban ne lehetett volna belefutni az író-költő nevébe.

Egy öt évvel ezelőtti kutatás szerint 594 utcát neveztek el Puskinról Ukrajnában, ezzel dobogós helyre került az ukránok nemzeti költője, Tarasz Sevcsenko és az első (szovjet) űrhajós, Jurij Gagarin mögött. Pedig Puskinnak kevés köze volt Ukrajnához, azt leszámítva, hogy egy időt odesszai száműzetésben töltött, illetve néhányszor átutazott az akkor az Orosz Birodalomhoz tartozó ukrán területeken.

A XIX. században élt író-költőt ma is szívesen használja az orosz emlékezetpolitika, részben az orosz kulturális felsőbbrendűség demonstrálására. Miután tavaly március elején elfoglalták a dél-ukrajnai Herszon városát – amelyet az ukránok aztán novemberben visszafoglaltak –, Puskin arcképével helyeztek ki plakátokat, megjegyezve, hogy a költő két ízben is átutazott a településen.

Russians are putting up Pushkin billboards in occupied Ukrainian cities thus clearly positioning Russian culture as the symbol of occupation, rape and murder. #Kherson — Oksana (Hliebushkina) May 31, 2022

Puskin és Ukrajna

Az, hogy miért esett áldozatul éppen Puskin az ukrajnai „orosztalanítási” hullámnak, részben az magyarázza, hogy az Anyegin költőjének aránytalanul sok szobrot állítottak, illetve használták a nevét közterek elnevezésére. Másrészt azonban az, hogy

Puskin az orosz birodalmi gondolat egyik első irodalmi megfogalmazója volt, ez pedig különösen ellenszenvessé teszi őt az oroszokkal háborút vívó ukránok szemében.

Az író-költőben az ukránok az orosz imperializmus megtestesülését látják, ahogy egyébként nem véletlenül neki állítottak az oroszok sok szobrot a nem orosz nyelvű területeken, jelezve, hogy ahol Puskin szobra áll, az orosz föld.

Puskin több művében is emléket állított az Orosz Birodalmat hivatalosan megalapító Nagy Péter cárnak, akit dicsőséges hódítóként mutat be. Poltava című elbeszélő költeményében például az 1709-es poltavai csatát örökíti meg, melynek során I. Péter legyőzte XII. Károly svéd király és a vele szövetkező Ivan Sztepanovics Mazepa kozák hetman seregeit. Mazepa az úgynevezett Bal-parti Ukrajna vezetője volt, egy olyan, orosz ellenőrzés alatt álló területé, ahol a mai ukránok elődjeinek tartott kozákok éltek.

A kozákok az 1654-es perejaszlavi szerződésben fogadtak hűséget az orosz cárnak – lényegében ekkortól datálható a korábban Lengyelországhoz tartozó ukrán területek Oroszországhoz kerülése. A szerződés értelmében a hűségért cserébe a cár megvédi a kozákokat az esetleges ellenségeikkel szemben. Mazepa szerint azonban Nagy Péter szerződést szegett, amikor nem volt hajlandó sereget küldeni a támadó lengyelekkel szemben, ezért átállt az északi háborúban Oroszország ellen hadat viselő Svéd Királyság oldalára. A cár seregei a mai Ukrajna területén található Poltavában győzték le XII. Károly és Mazepa hadait.

Mazepát az orosz és a szovjet történetírásban árulóként tartották számon, és ezt az értelmezést tette magáévá Puskin is. Eközben Ukrajnában a kozák hetman az ukrán függetlenség egyik szimbolikus alakjává nemesedett, ami újabb törést jelentett az orosz és az ukrán emlékezetpolitika között. Míg Mazepának 2016-ban szobrot emeltek Poltavában – ez volt a kozák vezér első egészalakos szobra a világon –, addig Puskinét eltávolították a híres csatának helyszínt adó városból.

Ivan Mazepa szobra Poltavában. Nataliya Shestakova / Wikimedia Commons

Puskin, az orosz imperializmus hirdetője?

Az orosz irodalmat posztkolonialista perspektívában értelmező lengyel–amerikai szlavista, Ewa M. Thompson magyarul is megjelent, A birodalom trubadúrjai. Az orosz irodalom és a kolonializmus című művében azt írja Puskinról, neki

köszönhetjük az orosz birodalmi tudat első, teljességgel sikeres művészi megjelenítését. Ő adott hangot azoknak, akik felbátorodtak Oroszország katonai sikerein. Puskin költészetének és prózájának köszönhetően vált egyik pillanatról a másikra világossá, hogy az orosz imperializmus arca nem feltétlenül vad, durva, hiszen az oroszok nem mongolok, képesek szépséggé változtatni azt, amit a puskáik és a kardjaik leromboltak. Puskin nagy szolgálatot tett a nemzetnek azzal, hogy ilyen bűbájos vízióban örökítette meg az orosz imperializmust.

Thompson szerint Puskin imperializmusa két történelmi esemény kapcsán mutatkozik meg legjobban: az egyik a kaukázusi népek orosz meghódoltatása, a másik az 1830–31-es lengyel felkelés leverése. Érdekesség, hogy az 1829-es erzerumi hadjárat vezetője és a lengyel szabadságharc leverője ugyanaz a személy volt, Ivan Paszkevics tábornagy, akit a magyar történelemből is jól ismerünk, ugyanis az 1848–49-es magyar szabadságharcot leverő orosz seregek parancsnoka is ő volt.

Puskin az Erzerumi utazás az 1829-es hadjárat idején című úti elbeszélésében írta le útját az oroszok által a korábbi évtizedekben meghódított Kaukázusban, akkor, amikor éppen az Oszmán Birodalommal folytattak háborút a Kaukázustól délre fekvő területekért. A Paszkevics által vezetett hadjárat során az orosz seregeknek egy rövid időre sikerült meghódítaniuk Erzerum városát is, amely aztán hamarosan visszakerült török fennhatóság alá, és ma is Törökország része. Ebben az időben utazott Puskin grúz és örmény területeken keresztül Erzerumba, ezt az utazást örökítette meg elbeszélésében.

Vlagyimir Putyin beszédet tart Alekszandr Puskin szöuli szobrának felavatásán 2013. november 13-án. Jeon Han / Korea.net / Wikimedia Commons

Ewa M. Thompson szerint

A francia és a brit birodalom felfedezőihez hasonlóan, akik a világ távoli vidékeit írták le útirajzaikban, Puskin is a vad tájakat fölkereső civilizált európai megfigyelő hatalmi pozíciójából mutatta be azokat a népeket, amelyek sosem érték el az írott kultúra vagy a nemzeti lét szintjét.

Az Erzerumi utazásban Puskin az orosz hódítást egyfajta jótékony tettként mutatja be, melynek során az oroszok elhozták a civilizációt az elmaradott népeknek. Az észak-kaukázusi Georgijevszkhez közeli gyógyforrások kapcsán például ezt írja:

Az én időmben sebtében összetákolt viskók voltak a fürdőházak. (…) Azóta pompás fürdők és házak épültek itt.

Feltűnő a helyben lakó népek leírása is. A kalmükök „barbár” szokásairól például így ír:

Az üstben birkafaggyúval és sóval elegy tea főtt. A lány felém nyújtotta szilkéjét. (…) Nem hiszem, hogy bármelyik nép konyhája kiagyalt valami undorítóbbat. Kértem rá valami harapnivalót. Egy darab szárított lóhúst adtak; annak is örültem.

Még sötétebb színekkel festi a cserkeszeket, és miközben elismeri, hogy az orosz hódítók kegyetlenül leigázták őket, abban reménykedik, hogy ők majd civilizált lényeket faragnak a vademberekből:

A cserkeszek gyűlölnek minket. Kiszorítottuk őket szabad legelőikről; auljaik feldúlva, egész nemzetségeik megsemmisítve. Óráról órára mélyebben húzódnak a hegyek közé, onnan csapnak ki-ki ránk. (…) Ez a környék tele van gonosztetteik hírével. (…) Számukra a gyilkosság egyszerű testgyakorlás. (…) Nemrég elfogtak egy békés cserkeszt, aki rálőtt egy katonára. Azzal védekezett, hogy puskája túl sokáig állt megtöltve. Mit lehet ilyen néppel tenni? (…) A fényűzés jótékonyan befolyásolhatja megjuhászításukat: a szamovár fontos új vívmány lenne náluk.

A török Erzerumba megérkezvén Puskin az európaival szembeállított ázsiai állapotokat írja le:

Nem ismerek kifejezést, amely ennyire értelmetlen volna, mint ez a két szó: ázsiai pompa. (…) Ma inkább azt mondanám: ázsiai szegénység, ázsiai mocsok stb., mert a pompa, természetesen, Európa sajátja. Erzerumban semmi pénzért nem lehet kapni olyan portékákat, amelyek a pszkovi kormányzóság akármelyik járási városkájának szatócsboltjában kaphatók.

Miközben a Kaukázus népei sok tekintetben valóban civilizálatlanabb körülmények között éltek, mint Oroszország belső részeinek lakói, ugyanez nem volt elmondható a lengyelekről. Lengyelország területeinek jelentős részét az ország három felosztása során szerezte meg az Orosz Birodalom a XVIII. század végén. A lengyelek azonban nemcsak hódítóként tekintettek az oroszokra, mint a kaukázusi népek, hanem egy a nálukénál fejletlenebb civilizáció képviselőiként is.

Alekszandr Puskin Vaszilij Tropinyin 1827-es festményén.

Az 1830–31-es lengyel felkelést az oroszok kíméletlenül leverték, de az emigránsoknak köszönhetően a lengyelek szomorú sorsát egész Európa megismerte, ahonnan kemény bírálatokat fogalmaztak meg a véres megtorlással szemben. Puskin felvette a kesztyűt, és az Oroszország rágalmazóihoz című versében válaszolt. A lengyel felkelést a versben „litván lázadásnak” nevezi (Lengyelország és Litvánia évszázadokig unióban állt egymással), és kikéri magának, hogy kívülről beleszóljanak ebben a szláv „belviszályba”:

Ti hitvány szónokok, miért zajongtok újra?

Mért szórtok átkokat vadul orosz honunkra?

Mi háborgat vajon? A litván lázadás?

Ugyan! A szlávoké e pör, csak szláv akarja.

Ez ősi belviszályt, mit sors vetett a latra,

Mi döntjük el magunk, helyettünk senki más.

Puskin szerint a bírálók semmit nem tudnak erről a viszályról, csak „fűt ellenünk a gyűlölet”. Végül a költő az Orosz Birodalom hatalmas kiterjedését ecsetelve hívja ki harcra Európa népeit:

Először vívnánk Európa ellen?

Karunk tusától elszokott?

Kevés e nép? Vagy Permtől messzi Tauriáig,

Finnföld szikláitól Kolhisz tüzes honáig,

A Kremltől, mely meg nem törik,

addig, falát hol Kína rakta,

acélsörtéjét csillogtatva,

Oroszhon talpra nem szökik?

Hát küldjétek, becsmérelőink,

A vérre szomjas ifjakat:

Jut hely nekik honunk mezőin,

Hol fiaink is porlanak.

Ewa M. Thompson szerint Puskin e szavaiban egyszerre jelenik meg a birodalmi büszkeség és egyfajta kisebbrendűségi érzés, amelynek szüntelen bizonygatnia kell, hogy a Nyugat-Európánál fejletlenebb Oroszország mire képes.

Amikor Puskin lehordta „Oroszország rágalmazóit”, amiért azok kétségbe vonták a birodalom civilizációs küldetését, egyszerre kínált példát a birodalmi büszkeségre és az újgazdagok arra való képtelenségére, hogy higgadtan fogadják a kritikát

– írja Thompson.

A nagyságból fakadó büszkeség és a Nyugattal szembeni neheztelés különös elegye Vlagyimir Putyin beszédeiben is rendre tetten érhető, ahogy az a gondolat is, hogy nyugatról pusztán egyfajta indokolatlan gyűlöletből, ruszofóbiából bírálják és támadják Oroszországot. A kétszáz éve élt Puskin gondolatai tehát nagyon is aktuálisak a mai orosz vezetés gondolkodás megértésének szempontjából, és nézetei arra is választ adnak, miért tüntetik el a szobrait az orosz imperializmus ellen küzdő Ukrajnában.

Irodalom



Alekszandr Szergejevics Puskin: Oroszország rágalmazóihoz. Ford.: Soproni András. 1749.hu



Alekszandr Szergejevics Puskin: Erzerumi utazás az 1829-es hadjárat idején. Ford.: Rab Zsuzsa. In: Regények, elbeszélések. Európa, 1977



Ewa M. Thompson: A birodalom trubadúrjai. Az orosz irodalom és a kolonializmus. Ford.: Kovács Lajos, Pálfalvi Lajos. Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2015

Címlapkép: Putyin-szimpatizánsok szovjet katonai ruhában és szovjet győzelmi zászlóval Alekszandr Puskin szobránál a moszkvai Puskin téren. Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images