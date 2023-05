Videó: lecsaptak az oroszok, félelmetes látvány tárult az ukrán katonák elé Bahmutban

Ukrajna azzal vádolta Oroszországot, hogy foszforlövedékeket vetett be az ostromlott Bahmut városa ellen - írja a Reuters.

Az alábbi, egy ukrán katona által készített felvételen állítólag az látható, amint fehérfoszfor-eső hullik a városra.

In , Russia have started using incendiary munitions again. #Bakhmut