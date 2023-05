Bejelentette Oroszország: Kilőtték Ukrajna légvédelmi csodafegyverét

Igor Konasenkov altábornagy keddi jelentésében arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők megsemmisítettek többek között 7 darab „Storm Shadow” robotrepülőgépet.

Az altábornagy elmondása szerint ezen kívül a Kijev elleni éjszakai légicsapás során sikeresen megsemmisítettek egy NIM-104 Patriot légvédelmi rakétaindítót. Ukrajna számára mindössze 4 üteget adományoztak a nyugati szövetségesek, ezek mindegyike minimum 4, maximum 8 darab indítóállomással van felszerelve.

Korábban Ukrajna jelezte, az április végén leszállított Patriotok segítségével eddig összesen 7 darab Kindzsal hiperszonikus robotrepülőgépet semmisítettek meg.

A Twitteren felbukkanó információk szerint a Patriot megsemmisülése ezen a videón látható:

️I hate to be the bearer of bad news, but after careful review of this video, it appears that the air defence battery (most likely patriot) tried to save itself, but failed. It most probably got toasted. pic.twitter.com/tRAB3O4Y9e