Szintet lépett az ukrajnai sufnituning – Már nem csak járműveket alakítanak át

Az aknavető egy meglehetősen egyszerű fegyver: egy rövid cső, az alján egy fix ütőszeggel. Ebbe a csőbe egy gránátot csúsztatnak, melynek gyutacsa az ütőszeggel való érintkezés után berobban, és kirepíti a csőből a gránátot. A Twitteren megjelenő videó alapján az ukránok maximálisan kihasználták a fegyver egyszerűségét, és elérték azt, hogy más lőszerekkel is működjön.

Really impressive bit of innovation; AFU troops using a 60mm mortar with 40mm grenades.A rifled sleeve is used to arm the fuze, so no mods for the HEDP 40x53 HV AGL grenades are needed. Short range- but the rule in UA is indirect fire all the things. pic.twitter.com/vH4VjCafJc