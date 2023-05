Új béketerv körvonalazódik az ukrajnai háború lezárására

Az ukrajnai háború lezárása kapcsán több béketerv is kering már: így Zelenszkijnek van egy 10 pontos béketerve, Kína is előállt egy javaslatcsomaggal a konfliktus rendezésére, illetve Ferenc pápa és a Vatikán is dolgozik egy békemisszión.

A két vezetővel folytatott megbeszéléseim azt mutatták, hogy mindketten készek fogadni az afrikai vezetőket, és megbeszélést folytatni arról, hogyan lehet véget vetni ennek a konfliktusnak

– írta Ramaphosa egy a szingapúri miniszterelnökkel közös sajtóközleményében.

A dél-afrikai elnök elmondta, a béketervet támogatja Szenegál, Uganda és Egyiptom vezetője, valamint tájékoztatták róla az ENSZ-t, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot. Utóbbi kettő Ramaphosa szerint „óvatos támogatásáról” biztosította a kezdeményezést.

A Dél-afrikai Köztársaságot nemrég az Egyesült Államok vádolta meg azzal, hogy titokban fegyvert szállít Oroszországnak, miközben semlegességét hangoztatja. Hétfőn egy dél-afrikai katonai delegáció érkezett Moszkvába.

Címlapkép: Cyril Ramaphosa és Vlagyimir Putyin 2019-ben. Mikhail Svetlov/Getty Images