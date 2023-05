Durva videó: egyszerre két amerikai M113-as került az orosz Lancet célkeresztjébe

A Lancet-drón támadásáról videót tettek ki az orosz milbloggerek. Jól látható rajta a két amerikai M113-as: az egyik valószínűleg elakadt a sárban vagy műszaki hibássá vált, a másik harcjármű jó eséllyel azért állt meg, hogy segítséget nyújtson társának.

A Lancet láthatólag a még működőképes M113-ast találja el: a járművet füstfelhő takarja el, így nem látni a videón, pontosan milyen sérülést szenvedett. A másik M113-as a Lancet drón támadása miatt nem szenvedett kárt.

Strike at A ukrainian M113 by 'Lancet' UAV near Terny village.One M113 has all hatches open while the other is parked next to it. So potentially the hatches open one was damaged and abandoned and the other was a vehicle to pick up the crew of the stricken vehicle. pic.twitter.com/qhkuE1zusi