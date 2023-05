Kiszivároghattak az orosz "csodafegyver" titkos dokumentumai? - Hazaárulás miatt letartoztatták a fejlesztésben részt vevő tudósokat

Hazaárulással kapcsolatban indult eljárás három orosz akadémikus ellen, akik részt vettek az orosz hiperszonikus rakétatechnológia fejlesztésében, köztük a Vlagyimir Putyin "csodafegyverének" is titulált Kinzsal rakéta kifejlesztésében is. A tudósok kollégái nyílt levélben tiltakoznak az eljárás ellen - számolt be róla a Reuters a Kreml hivatalos nyilatkozata alapján.