Nagyon bedurvultak az oroszok Bahmutnál: szabályosan szétbombázzák a várost

Bahmut térségében folyamatosan szorítják vissza az orosz csapatokat az ukránok, azonban a város belső részén még mindig tart az orosz offenzíva.

Nemrég videófelvétel került ki a város ostromáról, melyen az látható, hogy a település délnyugati részét heves tüzérségi tűz alá veszi az orosz haderő.

️Incredible footage showing the last few remaining positions that Ukrainian fighters hold in Bakhmut, reportedly today. pic.twitter.com/YaajHUc6eO