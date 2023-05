A magyar kormány egyetlen uniós országként ellenzi az Európa Tanács határozatát a háborúról

Magyarország (öt másik tagország mellett, egyetlen EU-országként) nem írja alá az emberi jogi ügyekre a második világháború után létrehozott Európa Tanácsban, hogy az Ukrajnának okozott károkról egy nyilvántartást hozzanak létre - számolt be a Reuters.

Azerbajdzsán, Örményország, Bosznia-Hercegovina, Magyarország, Szerbia és Törökország nem írták alá az Ukrajnának okozott károk nyilvántartásának létrehozásáról szóló nyilatkozatot az Európa Tanács reykjavíki csúcstalálkozóján - közölte szerdán Irina Mudra ukrán igazságügyi miniszterhelyettes a hírügynökség szerint.

"Reykjavíkban, az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján 43 ország és az Európai Unió írt alá megállapodást a kárnyilvántartásról" - írta a Facebook-oldalán. Az ukrán tisztviselő szerint további három ország, Andorra, Bulgária és Svájc is csatlakozik majd a jegyzékhez, de ezekben az országokban még egyeztetnek a szövegről.

Korábban Wopke Hoekstra holland külügyminiszter közölte, hogy az Európa Tanács reykjavíki ülésén hivatalosan jóváhagyta az Ukrajnának az ellenségeskedések következtében okozott károk nyilvántartásának létrehozását. A regiszter lényege az, hogy a háború után Oroszország elszámoltatható legyen, esetlegesen kártérítésre kötelezhető legyen. Elmondása szerint "a nyilvántartás székhelye a hollandiai Hágában lesz". A jegyzéket Ukrajnával szoros együttműködésben alakítják ki, és "fogadni, feldolgozni és nyilvántartani fogja a kárigényeket".

Nem uniós intézményről van szó

Az Európa Tanács egy regionális, nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. 1949-ben hozták létre, hogy segítse az európai béketörekvéseket.

Fontos megjegyezni, hogy ez nem uniós szervezet, nem összekeverendő az európai integráció kormányait tömörítő Európai Tanáccsal.

A rendszer várhatóan 2024-ben válik teljesen működőképessé, így később még Magyarország is csatlakozhat hozzá később.

Az ukrán-magyar viszony az elmúlt hetekben egyre feszültebbé vált. Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy négy ok miatt nem szavazza meg Magyarország a készülő 11. uniós szankciós csomagot, illetve az Európai Békekeretből az újabb kifizetést az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozását. Mint ismertette, a leginkább fájó pont az OTP ukrajnai listázása: addig, amíg az ukránok nem veszik le a magyar bankot a háború finanszírozóinak nemzetközi listájáról, a magyar fél nem fog együttműködni.

A külügyminiszter azt is felrótta, hogy az ukrajnai törvények miatt szeptembertől a magyar kisebbségi iskoláknak be kell zárnia, illetve a 11. uniós szankciós listán 8 kínai cég is felbukkan, valamint az ukrán elnök a minap kiszivárgott értesülések szerint a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé vezető ágának felrobbantását is kilátásba helyezte.

