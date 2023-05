Folytatódik a csörte a sztárfegyverek körül, alakul az Ukrajnát segítő "vadászgép-koalíció" - Háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2023. május 18. 06:28

Kedd reggel óta folyamatosan folynak a találgatások arról, hogy vajon képes lehetett-e Oroszország megsemmisíteni az Ukrajnában állomásozó amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszert. Washington szerint a fegyver kisebb károkat szenvedett, Ukrajna már a találat tényét is tagadja, míg Moszkva előállt azzal a hihetetlen állítással, hogy egyetlen Kinzsal rakétával öt Patriot rakétaindítót és egy parancsnoki állomást is megsemmisítettek. Mindeközben úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság és Hollandia után Belgium is csatlakozik a köznyelvben "vadászgépkoalíciónak" nevezett csoportosuláshoz és támogatja az ukrán légierőt abban, hogy F-16-os vadászrepülőkhöz jussanak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.