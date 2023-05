Elképesztő számokat tettek közzé: tényleg ennyire fogynak a NATO-fegyverek Ukrajnában?

Bár a lista egyelőre nem teljes és nagyrészt az Amerikai Egyesült Államok által szállított „csúcsfegyverekre” koncentrál, így is rámutat az orosz-ukrán háborút övező „szürke zónák” egyikére, vagyis a pontos veszteségek nyomonkövethetőségére.

A Twitter-fiók által összegyűjtött veszteség-adatok az orosz védelmi minisztérium napi jelentéseiből, míg a leszállított mennyiségek az Oryx portál által összeállított listából származnak.

Az olvasóközönséggel is megosztott Excel táblázatból kiderül: az orosz fegyveres erők az orosz-ukrán háború során többek között 50 darab HIMARS-rendszert semmisítettek meg a leszállított 20/38 (hivatalosan szállított/bejelentett) darabból (250 százalékos hatékonyság), míg a 153 darab M777-es vontatott tarackból már 185 darabot (120 százalékos veszteségarány) írtak fel a veszteséglistára, de ezen kívül odaveszett szinte az összes M270 rakéta-sorozatvető is.

According to my research, RU MoD has as of today claimed to have destroyed:8 M270 50 HIMARS185 M-7772 GLSDB8 Storm ShadowSources: https://t.co/2fJyCou4pn