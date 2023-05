Nagyon zavaros hírek jönnek a frontvonal legdurvább csatájáról – Mégis mi a fene történik Bahmutnál?

Az elmúlt napokban zavaros, látszólag egymásnak is ellentmondó hírek jöttek Bahmutból: az ukránok a frontvonal áttörését jelentették be, orosz bloggerek szerint a város már szinte teljesen elesett, Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezére pedig obszcén módon szidja az orosz hadvezetést, amiért szerinte megfutamodtak a város északi és déli szárnyát védő orosz deszantosok. Nézzünk meg pár térképet, hátha megtudjuk, mi történik pontosan Bahmutnál.

A háború kezdete óta igaz, hogy a harci cselekményekről az egyik legobjektívebb térképes oldal a War Mapper nevű mikroblog, amely OSINT-források, videós és fényképes bizonyítékok tömkelege alapján gyárt részletes elemzéseket a háború egyes színtereinek alakulásáról.

A War Mapper legfrissebb, bahmuti térképe így néz most ki:

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. have advanced further in the centre of the city. pic.twitter.com/m0acN9Jpui — War (Mapper) May 19, 2023

Jól látható, hogy Bahmut nagy része vörös, ez az a terület, melyet az orosz haderő és a Wagner csoport biztosan ellenőrzése alatt tart, ezeken a területeken csak szórványokban, de többnyire inkább egyáltalán nincsenek harcok.

A rózsaszín területeken összecsapások dúlnak az oroszok és ukránok közt, a vörös vonalak az orosz, a kék vonalak az ukrán műveleti irányokat jelölik.

Jól látszik, hogy a War Mapper térképén Bahmut kb. 90-95%-a orosz kézen van.

Ezt a térképet szemlélve jogosan kérdezheti azt a kedves olvasó, hogy mégis miért lehetett az elmúlt napokban ukrán áttörésekről, ellentámadásokról szóló híreket látni. A választ a War Mapper egy korábbi, timelapse videója adja meg:

A timelapse of the changes in Bakhmut over the past 7 days. pic.twitter.com/1I82j0OiDl — War (Mapper) May 18, 2023

Ez a videó tökéletesen feloldja a látszólagos „ellentmondást:” az oroszok az elmúlt napokban Bahmut városi területein nyomultak előre, az ukránok pedig a Bahmut északi, illetve déli agglomerációjában hajtottak végre támadóműveleteket és hódítottak vissza területeket.

Az ukrán támadásnak két jól kivehető iránya van: az egyik Bohdanivkától Jahidnye felé (északra), a másik Ivanivszkéből Bahmut agglomerációjának déli szektorában, elsősorban Kliscsijivka felé irányul. A kétirányú támadásnak alighanem az a célja, hogy harapófogóba fogják Bahmutot, majd az utánpótlási útvonalakat elvágva támadást indítsanak a település ellen (a Wagner csoport is ugyanezen dolgozott, csak ők Szoledár elfoglalása után inkább a városközpont ellen indultak meg).

Az ukrán területhódítás egyelőre nem látszik túlságosan jelentősnek, de jól kivehető a rózsaszínnel jelölt, megosztott ellenőrzésű terület mérete: vagyis elmondható, hogy az orosz védvonalak ezekben a szektorokban részlegesen valóban megtörtek.

Ezt amúgy az orosz védelmi minisztérium is elismerte a napokban: elmondásuk szerint viszont a Bahmut északi és déli szektorát biztosító deszantos erők (VDV) csak kedvezőbb taktikai pozíciókat vettek fel.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner vezére szerint erről abszolút nincs szó: szerinte a deszantosok fülüket-farkukat behúzva elmenekültek.

Talán érdemes megjegyezni, hogy orosz reguláris erők területvesztesége orosz térképeken is látható. Pár napja az orosz sztenderdek szerint mindenképpen objektívnek nevezhető Rybar, illetve több Wagnerhez köthető Telegram-csatorna is feltüntette napi aktuális térképein az orosz visszavonulást.

Maps from Rybar and Wagner channels show Ukrainian gains NW of Bakhmut. Significantly, Russian forces lost high ground in the area. Rybar shared the Deep State video showing Russian forces retreating. 5/ https://t.co/miEHVyblvI — Rob (Lee) May 12, 2023

Prigozsin pánikolása és az ukrán áttörés ellenére viszont nagyon korai még arról beszélni, hogy az orosz védvonalak például a tavalyi Balaklijához hasonlóan összeomlottak volna Bahmut körül: az elmúlt napokban nem érkezett hír jelentős ukrán területszerzésről, arról viszont ma már hallani pletykákat, hogy a deszantosok megindultak nyugat felé, hogy visszavegyék a hét elején elvesztett területeket. Egyelőre ezek a műveletek a friss térképeken még nem látszanak.

Nagyon valószínű, hogy arról van szó, hogy az ukrán hadvezetés megindított már Bahmut felé néhány „tavaszi hadjáratra” tartogatott gépesített gyalogsági alakulatot, nagyon úgy néz ki, hogy ezek a formációk áttörtek pár olyan orosz védvonalat, ahol nem sikerült még megfelelő statikus védelmi rendszereket kialakítani az állandó intenzív összecsapások miatt.

Egészen biztos az is, hogy az offenzívában résztvevő ukrán csapatok csak töredékét jelentik a tavaszi offenzívára kiképzett „rohamdandároknak,” valódi, modern nyugati technikát (pl. Leopard 2-eseket, Bradleyket) még nem is láthattunk élesben a frontvonalon. Ukrán oldalon tehát bőven van még tartalék.

Az is tény, hogy közben a Wagner csoport Bahmut belterületein továbbra is nyomul előre. Lassan, de biztosan, háztömbről háztömbre hódítják a területeket a város nyugati részében, a település 90-95%-a mára biztosan orosz kézre került, a belvárosban pedig fordulat még nem látszik.

A fő kérdés most a következő: vajon sikerül-e a Wagnernek elfoglalnia Bahmutot, mielőtt a térségbe vezényelt ukrán rohamdandárok komoly támadást indítanak a település ellen? Ha ez netán sikerül, vajon meg tudja-e tartani az orosz haderő a rengeteg véráldozattal szinte elfoglalt, teljesen lerombolt települést?

Bármi is legyen a mostani összecsapások eredménye, az biztos, hogy Bahmut már csupán a háborúban betöltött szimbolikus szerepe miatt is mind Moszkvának, mind Kijevnek értékes, stratégiai célpont: teljesen világossá vált, hogy mindkét oldal attól tart, hogy a második világháború Sztálingrádjához hasonló, sorsfordító szerepet tölthet be a város a háború dinamikájában.

Címlapkép: Vincenzo Circosta/Anadolu Agency via Getty Images