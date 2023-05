Egymásnak estek a tüntetők és a rendőrök a Moszkvának fontos országban

A tüntetés apropóját az adja, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter családjával az ország északkeleti részén található Kvareli faluban tölti nyaralását.

A tüntetők a városban található szálloda elé vonultak azért, hogy Oroszország külpolitikai törekvései ellen tiltakozzanak, a rendőrség azonban elkezdte feloszlatni a tömeget.

BREAKING:Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrovs family is vacationing.Lavrov was one of the main men behind Russias invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ