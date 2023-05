Hivatalos: megérkezett Zelenszkij Japánba és elmondta, mire készül

Zelenszkij a Twitteren erősítette meg, hogy megérkezett Japánba a G7-es csúcstalálkozóra. Tweetjében azt írja, fontos megbeszélésekre érkezett Hirosimába, és azt is írta, „ma egy fokkal közelebb kerülünk a békéhez”.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. {:url}