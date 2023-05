Mélyen a frontvonal mögött érte támadás az orosz erőket – Ismét lecsapott a Storm Shadow

A lent látható műholdfelvétel geolokáció alapján az Oroszország által megszállt Mariupol városától alig pár száz méterre nyugatra készült, egy kisebb méretű katonai támaszponton.

Damage from a strike in Russian-controlled Mariupol is visible in new satellite imagery.This site is more than 70 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/9FdMI9GfGO