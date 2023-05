Vulkánkitörés miatt korlátozzák a dél-európai légiforgalmat

A 3330 méter magas vulkán évente többször is látványosan kitörhet, lávát és hamut lövellve a magasba a Földközi-tengeri sziget fölé. Az utolsó nagyobb kitörés 1992-ben volt.

A népszerű turistacélpontnak számító Cataniába induló és onnan induló járatokat felfüggesztik, amíg a normális biztonsági feltételeket nem tudják garantálni - közölte a repülőtér a Twitteren.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania pic.twitter.com/NgU9E2jzxu