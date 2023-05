Már-már oktatóvideó szintjén mutatta be a katona, miért nem sütünk el rakétavetőt zárt térben

A mindkét végén nyitott vetőcsőből indított rakétameghajtású páncéltörő gránátok ’40-es években való elterjedése valóban forradalmasította a páncélozott járművek elleni harcot. A rakétameghajtásnak hála lehetővé vált olyan nagy méretű lőszerek nagy távolságra való kilövése, melyek a világháborúban egyre vastagabb páncélzattal ellátott harckocsik ellen is hatékonyak voltak, a mindkét végén nyitott vetőcső miatt pedig erre úgy volt lehetőség, hogy a fegyver visszarúgása a lövedék méretéhez viszonyítva minimális maradjon.

Ugyanakkor ez a technológia is hordoz magában veszélyeket: a gránátot meghajtó rakétahajtóműből kiáradó forró gázok, illetve a kilövés által generált hatalmas nyomás miatt a vetőcső mögé állni életveszélyes, a fegyvert pedig kisebb méretű zárt térben nem túl biztonságos elsütni.

