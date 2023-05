Reagált Kijev az Oroszországot érő támadásra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik főtanácsadója elmondta, hogy érdeklődéssel figyelik a Belgorod régióban zajló eseményeket, ugyanakkor az ukrán hadvezetésnek semmi köze nincs a támadáshoz.

Mint azt mind tudják, harckocsikat az orosz fegyverboltokban is lehet kapni, a gerillacsoportok pedig kizárólag orosz állampolgárokból állnak

– Mondta a tanácsadó.

A fegyverboltban árult tankokra vonatkozó megjegyzéssel minden bizonnyal arra kívántak utalni, hogy a háború első szakaszában számtalan orosz páncélos veszett oda annak következtében, hogy a legénység a járművek alkatrészeit titokban a fekete piacon értékesítette.

Video of the Free Russia Legions initial strike against a Russian border checkpoint in Belgorod.It made it possible for the Ukraine-allied Legion to enter Russia from Ukraine m and capture 4 settlements.Russians fighting RussiansVia @officejjsmart