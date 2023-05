Érkeznek a jelentések: újabb támadások indultak Oroszország ellen, több helyen áttörhették az államhatárokat

A Readovka orosz hírportálnak nyilatkozó forrás szerint az ukránok oldalán harcoló csapatok újabb egységei intéztek támadást az orosz államhatár ellen. A nyilatkozó forrás szerint a Szabad Oroszország Légió katonái behatoltak Bogun-Gorodok településre.

A település a határtól alig pár kilométerre található, légvonalban pedig mintegy 30 kilométerre van a Kozinka-Grajvoron térségben korábban dúló harcoktól. A SHOT információi szerint az orosz határőrség meghiúsította a kísérletet.

️ An attempt to break through the DRG near the village of Bogun-Gorodok (35 km from Kozinka) was thwarted by Russian border guards SHOT #UPDATE