Kiszivárgott: így készültek fel az Oroszországot megrendítő támadásra

Az eredetileg Telegrammon megjelenő, onnan Twitterre átvándorolt videón az látható, amint az ukránok mellett harcoló orosz nemzetiségű katonák a Kozinkai határátkelő közelében készülnek a támadásra.

The Main Directorate of Intelligence for the Ukrainian Military has released Footage of the Freedom for Russia Legion and Russian Volunteer Corps preparing for their Operation in the Belgorod Region of Western Russia earlier today; they appear to have primarily utilized pic.twitter.com/2T5kYisweC