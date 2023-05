Mi lesz, ha élve elfogják a Belgorodot ostromló „partizánokat?” Itt a válasz a legégetőbb kérdésekre

Nagyon úgy néz ki, hogy ha nem is biztosan orosz állampolgárságú, de orosz etnikumú „partizánok” támadták meg tegnap Ukrajna területéről az oroszországi Belgorod megyét, a harcok még a mai napig folynak a térségben, a helyi hatóságok nem tudták még visszaállítani az ellenőrzést a terület fölött. Talán jogosan felmerülhet a kérdés a kedves olvasóban az eseményeket szemlélve, hogy mi lesz, ha valakit, ezek közül az Oroszország által hazaárulónak tekintett személyek közül élve elfognak. Nézzük.

Tegnap betörtek az oroszországi Belgorod régióba Ukrajna területéről a Szabad Oroszország Légió harcosai, a harcok még mindig zajlanak az orosz megyében. A legfrissebb fejleményekről itt írtunk:

Mivel nem túl valószínű, hogy Belgorod egyes területei fölött egy zászlóaljnyi „partizán” tartós ellenőrzést tud kialakítani, felmerülhet az a kérdés, hogy mi lesz, ha nem tudnak mind visszavonulni szükség esetén Ukrajna területére ezek a harcosok és mi történik, ha közülük valaki élve orosz fogságba esik.

A kérdés megválaszolásához előszöris két dolgot fontos tisztázni:

A fegyveres konfliktus most már Oroszország nemzetközileg elismert területén belül zajlik. Oroszország igazságszolgáltatási rendszere még békeidőben is teljesen kiszámíthatatlanul működik.

Ha abból indulunk ki, hogy Oroszország hogy bánik az Ukrajna területén ejtett hadifoglyokkal, akkor igencsak vegyes a kép. Van, hogy az orosz katonák hatalmas médiashowt csinálnak abból, hogy milyen emberségesen bánnak a fogságba esett ukrán katonákkal: egészségügyi ellátásban részesítik őket, adnak nekik enni, elszállásolják őket, stb. Vagyis biztosítják nekik azokat az alapvető feltételeket, melyeket a genfi egyezmények előírnak a hadifoglyokkal való bánásmóddal kapcsolatosan.

Ha szerencséje van adott ukrán hadifogolynak, egy fogolycsere-megállapodás keretein belül visszakerülhet Ukrajnába: az oroszok és ukránok rendszeresen, százával cserélnek hadifoglyokat egymással a háború kezdete óta.

Rengeteg bizonyíték érkezett azonban arról is, hogy egyes orosz katonai alakulatok verik, kínozzák az ukrán foglyokat, éheztetik őket, voltak olyan ukrán hadifoglyok is, akik meghaltak már orosz fogságban.

Azt viszont mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az oroszok által „veszélyes nácinak” tartott Azov alakulat vezetőit elengedte Oroszország azután, hogy Mariupolban foglyul ejtették őket, de elengedték korábban a halálra ítélt brit „zsoldosokat is.”

Jól látható tehát, hogy az orosz vezetés eddig alapvetően inkább tárgyalási alapként használta az ukrán és más, nemzetközi foglyokat saját, értékes embereik visszaszerzésére ukrán fogságból.

Korábban pedig sokan azt várták, hogy Oroszország példát statuál majd a nemzetközi „zsoldosokból” és az Azov alakulat vezetőiből és kivégzi őket (igaz, hogy Oroszország területén nincs halálbüntetés, de a szakadár „népköztársaságok” területén van), de végül ez nem történt meg.

Nem törvényszerű azonban, hogy így lesz ez azokkal az orosz „partizánokkal” is, akik most esetlegesen fogságba eshetnek Belgorod területén. Nem kizárt, hogy már ott, helyben, elfogásuk pillanatában kivégzik a belgorodi behatolókat – nagyon kevés esély van rá, hogy egy ilyen akció valaha is kiderülne, a „hazaárulók” pedig általában egyetlen konfliktusban sem számíthatnak megértő bánásmódra.

Ha ez nem így történik, az esetlegesen elfogott harcosok alighanem hadbíróság elé kerülnek majd, ahol az orosz ügyészeknek azt kell majd első körben eldönteniük, hogy pontosan

orosz állampolgárként (árulóként)

vagy ellenséges katonaként (hadifogolyként) vonják majd őket eljárás alá.

Ha úgy döntenek az orosz ügyészek, hogy árulás a vád, ezért 20 év letöltendő börtönbüntetés vár a foglyokra, mivel – ismét fontos hangsúlyozni – Oroszországban jelenleg nincs halálbüntetés. Ezt a büntetést természetesen lehet fokozni más vádakkal, például terrorizmus vádjával, melyért szintén 20 év a maximum kiszabható börtönbüntetés.

Ha viszont ukrán hadifogolyként kerülnek eljárás alá az illetők és nem találja úgy az orosz ügyészség, hogy bármilyen háborús bűncselekményt elkövettek, jó esélyük van arra, hogy pár hónapon belül (vagy legkésőbb a háború végén), visszakerülnek Ukrajna területére.

Nem tudni pontosan, hogy a moszkvai jogászok végül melyik eljárásmódot találják majd „testhezállóbbnak,” ha példát akarnak statuálni, alighanem az előbbire, ha a háborús cselekményeket akarják előre mozdítani, valószínűleg az utóbbira kerül majd sor.

Persze arról is érdemes szót ejteni, hogy Oroszország területén is nagyon eltérő az, hogy bánnak különféle börtönökben a foglyokkal, de ha „terrorizmussal” vádolják meg a belgorodi behatolókat, alighanem a legszigorúbb, legdurvább börtönökbe kerülnek majd, ahol a fogva tartási körülmények mellett az elítéltek talán még nagyobb veszélyt jelentenek majd.

Végül ismét fontos hangsúlyozni: eddig nincs bizonyíték arról, hogy akár egyetlen, Ukrajna területéről Belgorodba betörő „partizán” orosz fogságba került volna, egy amerikai MaxxPrót és néhány fegyvert viszont már megszerzett a Roszgvargyija.

A címlapkép illusztráció. Forrás: Scott Olson/Getty Images