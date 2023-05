Szürreális felvételek: Oroszország területét bombázza az orosz légierő

A hétfői nap során két, Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes alakulat támadást intézett az oroszországi Belgorod régió ellen, ahol több határ menti települést is elfoglaltak. Mint ahogy mi is beszámoltunk róla, Oroszország nagy erőket vetett be a támadók visszaverésére, többek között az orosz légierő katonai helikopterei is szerepet kaptak az „terrorista-elhárító akcióban”.

A most felkerülő felvételeken az orosz légierő két szubszonikus, Szu-25-ös csatarepülőgépe látható, amint elméletben az ukránokhoz lojális orosz alakulatok állásait bombázzák, hivatalosan Oroszország határain belül található területen.

Footage that is claimed to show at least 2 Su-25 CAS Aircraft of the Russian Air Force conducting Fire-Support Operations against Positions of the Freedom of Russia Legion and Russian Volunteer Corps in the Belgorod Region. pic.twitter.com/6Ypi15m6yA