Vészjelzés jött Kínából: heti 65 millió megbetegedést okozhat az XBB-vírusvariáns

Heti 65 millió betegedhet meg Kínában a koronavírus új, XBB variánsa miatt egy helyi járványügyi előrejelzés szerint. A betegség megállíthatatlanul terjed, új vakcinák bevetését tervezik.

Zsong Nansan légúti betegségekkel foglalkozó kínai szakember azt jósolta, hogy Kínában június végéig hetente akár 65 millió esetben is fertőzést okozhat a Covid-19 XBB variánsa. A fertőzések újbóli megnövekedése azt követően következett be, hogy Peking megszüntette a teljes lezárásokra épülő járványkezelését, ami lehetővé tette a vírus gyors terjedését az ország 1,4 milliárd lakosa között. Zsong becslése szerint május végére az XBB variáns heti 40 millió fertőzést eredményezhet - számolt be a CNBC.

A Kínai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ e hónap elején leállította a heti statisztikák frissítését, így bizonytalanság maradt a Covid-19 valódi penetrációját illetően Kínában. Ennek ellenére Zsong szerint a fertőzések legújabb hulláma kevésbé lesz súlyos a 2022 végén és 2023 elején tapasztalt előző hullámhoz képest, amikor egy másik omikron alvonal elárasztotta a kórházakat és gyógyszerhiányt okozott.

Az új fenyegetésre válaszul Kína azon dolgozik, hogy bővítse vakcinaarzenálját, és kifejezetten az XBB-változatot célzó immunizáló változatokat fejlesszen ki.

Az ország gyógyszerfelügyeleti hatósága már két vakcinának adott előzetes engedélyt, és hamarosan továbbiak engedélyezése is várható. Az oltóanyaggyártók világszerte, köztük a Pfizer/BioNTech, a Moderna és a Novavax szintén az XBB.1.5 és más keringő törzsek ellen fejlesztenek vakcinaváltozatokat.

Miközben Kína felkészül erre a fertőzési hullámra, az új oltóanyagok hatékonysága az XBB terjedésének megfékezésében még nem ismert. Mivel hetente több millió megbetegedés várható, a Covid-19 elleni küzdelem még messze nem ért véget az ázsiai országban.

Címlapkép: Getty Images.