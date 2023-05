Füstölt a Krími híd, Oroszország érdekes magyarázatot adott

Az orosz építésű Krími vagy Kercsi-szorosi hidat, amely a félszigetet köti össze az oroszországi Krasznodar régióval, szerdán újra megnyitották, miután több órára lezárták "gyakorlatok" miatt - számolt be a Reuters orosz források alapján.

A Reuters jelezte, az nem világos, hogy mit kell érteni gyakorlatok alatt. Cikkük szerint egy helyi rádióállomás a YouTube-ra feltett egy videót, amelyen fehér füst gomolyog a híd középső főnyílásából, és még több füst száll fel a híd egyik megközelítési pontjáról. Az esetről a Look UP ukrán csatorna is feltöltött egy felvételt:

A Reuters emlékeztet, a 19 km hosszú közúti és vasúti hidat tavaly októberben egy robbanás rongálta meg, amelyet a Kreml szerint az ukrán biztonsági erők szerveztek. Ukrajna nem vállalta a felelősséget.

Címlapkép forrása: Getty Images