Az orosz állami média szerint Alekszander Lapin személyesen vezette a belgorodi betörés elleni védekező műveleteket, neki köszönhető az, hogy két nap alatt sikerült felszámolni az ellenséges jelenlétet az orosz megyében.

Az orosz altábornagy fotózkodott is az egyik amerikai gyártmányú International MaxxPróval, melyet a Szabad Oroszország Légiótól zsákmányolt az orosz haderő.

Colonel-General Alexander Lapin against the backdrop of a wrecked American MaxxPro in the Belgorod RegionLapin personally led the operation to liquidate the Ukrainian DRG. To date , 70 Ukrainian militants have been reported killed. Captured equipment: 2 American armored pic.twitter.com/A7Vusx6RxE