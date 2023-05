Megjelentek a várva várt fotók: így néznek ki Ukrajna Leopard 2-es tankjai

Korábban lehetett már fényképeket látni az Ukrajnának biztosított német tankokról, de talán ez az első olyan képsor, melyen a harckocsizó alakulatoknál láthatjuk a Leopard 2-es harcjárműveket.

A fényképek valamikor pirkadatkor készültek, ezért kevés látszik rajtuk: jól kivehető azonban, hogy a fotók régebbi gyártású Leopard 2A4 harckocsikat ábrázolnak, az egyik tankon pedig ott az ukrán nacionalista UPA mozgalom vörös-fekete zászlója.

Leopard-2 in Ukraine. In the wild. pic.twitter.com/mSKRIikfT7