Beváltotta ígéretét Prigozsin: kivonul a Wagner Bahmutból

Maga Prigozsin jelentette be ma reggel azt, hogy elkezdi kivonni katonáit Bahmutból, ezt a hírt pedig az ukrán védelmi minisztérium is megerősítette. Prigozsin tervei szerint június 1-ig minden zsoldos elhagyja a várost.

PMC Wagner reportedly began the withdrawal of units from Bakhmut after statements from Prigozhin earlier that claimed the group needed reorganization and training. Lets see it they are actually moving out. pic.twitter.com/v7ftaS2NMJ