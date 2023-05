Felvételek: autó hajtott a Downing Street kapujának

A Scotland Yard tájékoztatása szerint

egy embert őrizetbe vettek veszélyes vezetés gyanújával.

A rendőrségi közleményben nem szerepel, hogy az incidens összefüggne a terrorizmussal.

Az autó meglehetősen kis sebességgel ütközött neki a főkapunak, amelyben láthatóan nem esett kár.

An unknown vehicle crashed into the gates of the British prime minister's residence on Downing Street in London.A day earlier, a van crashed through the gates of the White House in Washington, DC. The driver turned out to be a mentally ill neo-Nazi supporter. pic.twitter.com/vkKFBwEoHn