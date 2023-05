Megrázó felvételek érkeztek: ezt okozta a háború vérszivattyúja

A Maxar Technologies friss műholdfelvételeket közölt a háborúban romvárossá vált Bahmut állapotáról. A 2023. májusi felvételeket az egy évvel korábbiakkal összehasonlítva, jól látszik, milyen mértékű pusztítást okozott a város ostroma.

Füst szállt fel, épületek omlottak össze, egy város vált rommá

- írta a brit Sky News a Bahmut városáról készült műholdas felvételek mellé, amelyek a háború pusztítását mutatják.

A Maxar műholdképei a város ugyanazon helyszíneiről készültek 2022 májusában és 2023 májusában.

This is another comparison of imagery of western Bakhmut (near 48.590, 37.970). @Maxar — Brady (Africk) May 17, 2023

More satellite images from : Destroyed buildings and burning homes in Bakhmut. More destroyed apartment buildings and school @Maxar — Shannon (Vavra) May 17, 2023

The latest imagery of Bakhmut shows destruction on a city-wide scale. So sad. @Maxar — Geoff (Brumfiel) May 17, 2023

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a hónapokig tartó harcok után az orosz Wagner zsoldoscsoport, amely a harcok nagy részében részt vett, a múlt héten vette át az ellenőrzést a város felett.

Ukrajna azt állítja, hogy azért védte hevesen a várost, hogy kimerítsék az orosz erőket az úgynevezett "húsdarálóban". Ukrajna nem ismerte el a vereséget, és azt állítja, hogy a csata még nem ért véget - jegyezte meg a brit portál.

Elpusztították Bahmutot. Nem vették be

- mondta egy ukrán parancsnok a brit portál beszámolója szerint.

A Wagner csoport vezére, Jevgenyij Prigozsin nemrég arról beszélt, hogy szerinte Ukrajna Bahmut bekerítésén fog dolgozni a következő időkben, és azt is elmondta, hány embere veszett oda Bahmut ostroma közben.

Címlapkép forrása: Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies via Getty Images