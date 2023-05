A győzelem kapujában Erdoğan, az ellenzék az utolsó szalmaszálakba kapaszkodik – Elbukhatja még a választást a török elnök?

Recep Tayyip Erdoğan még öt évvel több időt tölthet Törökország élén, ha most vasárnap megnyeri az elnökválasztás második fordulóját. Ez elsőre nem is ígérkezik nehéz feladatnak, mivel megközelítőleg öt százalékkal több szavazatot szerzett, mint elsőszámú kihívója, Kemal Kılıçdaroğlu, ráadásul a szóban forgó szavazatkülönbséget maga mögött tudó harmadik számú elnökjelölt, Sinan Oğan is Erdoğan mögé állt be. Az ellenzék sem adta fel azonban, az Oğan mögött álló összefogás vezető pártja Kılıçdaroğlu mögé állt be, a kampányban pedig minden lehetőséget meg próbálnak ragadni, hogy ledolgozzák lemaradásukat.