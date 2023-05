Az Egyesül Államok szerint Kína képes lehet bénító kibercsapást mérni rá

Az amerikai külügyminisztérium arra figyelmezteti a kritikus infrastruktúrák üzemeltetőit, hogy legyenek éberek, miután a nyugati hírszerző ügynökségek által gyűjtött új információk szerint Kína akár nagyszabású, bénító támadásokat is képes lehet végrehajtani ellenük - írja Cybernews

A kritikus infrastruktúrák közé "olaj- és gázvezetékek, valamint vasúti rendszerek" tartoznak - nyilatkozta Matthew Miller külügyminisztériumi szóvivő csütörtökön Washingtonban tartott sajtótájékoztatóján.

Egy szerdán kiadott, több nemzetet érintő kiberbiztonsági ajánlás egy nemrég felfedezett, a Kínai Népköztársasággal (KNK) összefüggésbe hozható kiberkémkedési kampányra figyelmeztetett, amelyet a Microsoft "Volt Typhoon"-nak nevezett el. A biztonsági kutatók szerint a kínai hackerek állítólag az Egyesült Államokon belüli sebezhető hálózatok után kémkednek, de kiderült, hogy az Egyesült Államok csendes-óceáni területén, Guamban található kritikus infrastruktúrákat is célba vettek. Emellett a rosszindulatú szereplők olyan információkat is megpróbáltak ellopni, amelyek katonai tevékenységekre is fényt deríthetnek.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet Kína védelmi költségvetését 2023-ra 225 milliárd dollárra becsülte, ami közel 50 milliárd dolláros növekedést jelent 2020 óta.

Ez a növekvő befektetés lehetővé tette Kína számára, hogy javítson kiberképességein, több mint 50 000 kiberkatonával és egy fejlett kiberhadviselési egységgel

- nyilatkozta Nadir Izrael, az Armis kiberbiztonsági cég technológiai igazgatója és társalapítója

A kínai külügyminisztérium visszautasította azokat az állításokat, hogy kémjei nyugati célpontokat vennének célba, és a közös figyelmeztetést "kollektív dezinformációs kampánynak" nevezte.

