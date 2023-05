Sosem látott videó került elő az Oroszország területét ért támadásról

A Putyin-ellenes formáció a napokban tört be a belgorodi Grajvoron térségébe szárazföldi csapatokkal, a térségben másfél napig heves harcok zajlottak.

A Szabad Oroszország Légió pár órája drónfelvételt publikált, melyen a harcok korábban nem látott részletei figyelhetők meg.

A drón egy belgorodi kistelepülés térségében észlelt orosz gépesített gyalogsági alakulatokat: a katonák lakóépületekben, a járműveik fák lombjai alatt próbáltak fedezéket / rejtekhelyet keresni. A Szabad Oroszország Légió tüzérségi eszközei (vélhetően a határ túloldaláról) tüzet nyitottak az orosz katonákra.

A légió elmondása szerint a tüzérségi támadás során több tucat orosz katona és több BMP-családba tartozó lövészpáncélos is megsemmisült, csupán a felvétel alapján ez nem igazolható.

The first video summary of our operation in the Belgorod region. Footage showing the cowardice and unprofessionalism of Putin's troops. With numerical superiority, acting on familiar territory, soldiers of the Russian Armed Forces panicked and hid in plantations and under pic.twitter.com/wecWKuj04Z