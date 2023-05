Mégis mit csinálnak a magyar katonák Koszovóban? Itt van az 5 legfontosabb válasz a mostani krízisről

A hétvégén erőszakos tömegdemonstrációk zajlottak Koszovó északi, szerb többségű településein, a NATO KFOR missziójának katonái is részt vettek a zavargások megfékezésében. A küldetésben legalább 20 magyar katona megsérült, közülük többen súlyosan és van, aki műtétre is szorult. Mi áll a mostani krízis hátterében? Mi az a KFOR és mit csinálnak a magyar katonák Koszovóban? Van esélye annak, hogy tovább eszkalálódik a helyzet? Nézzük.

1. Mi történik most Koszovóban?

: At least two people were wounded after Serb protesters clashed with NATO KFOR and local security forces in the town of Zvečan.The protests started after Albanian mayors took office in northern Kosovo, following the elections that local Serbs boycotted. #Kosovo — Status-6 (@Archer83Able) May 29, 2023

2023. április 23-án önkormányzati választások voltak Koszovó négy szerb többségű közigazgatási területén. A választásokat a szerb pártok és szerb választók is bojkottálták, ennek az eredménye az lett, hogy extrém alacsony, mindössze 3,47%-os részvétel mellett többnyire albán vezetőket választottak meg szerb többségű települések vezetőinek.

Az új polgármesterek, területi vezetők beiktatásának napján az érintett településeken tüntetések voltak, a megmozdulások epicentruma a körülbelül 16 ezres lélekszámú Zvecsán városa volt. A hétvégén igazán eldurvultak az összecsapások a koszovói hatóságok és a szerb tüntetők közt, a NATO békefenntartó kontingensét, a KFOR-t is mozgósítani kellett.

2. Mi az a KFOR?

Koszovói és amerikai KFOR HMMWV Koszovóban. Fotó: Pierre Crom/Getty Images

A KFOR (Kosovo Force – Koszovói Erők) a NATO többnemzeti békefenntartó missziója Koszovóban, a fő feladatuk a térség stabilitásának és biztonságának fenntartása, amíg a KSF / KBSz, Koszovó de facto hadereje el nem éri teljes műveleti képességet.

A KFOR egy ENSZ-határozat alapján 1999-ben kezdte meg működését, röviddel azután, hogy a Szerbia és Montenegró egységében működő Jugoszláv Szövetségi Köztársaság haderejét a NATO bombázással kikényszerítette volna Koszovó területéről. A JSzK egészen eddig fegyveres konfliktusban állt a koszovói albán szeparatista UÇK mozgalommal. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta a függetlenségét Szerbiától, ezt az ENSZ tagállamainak kicsit több mint fele, 101 ország ismer el, köztük hazánk, Magyarország is.

A KFOR a mai napig aktív Koszovó területén, bár a koszovói rendőrség és hadsereg fejlődésével a misszió létszáma és az abban résztvevő tagországok száma is folyamatosan csökken. Egy időben 43 ország összesen 50 ezer katonája vett részt a KFOR-misszióban (köztük nem csak NATO-tagok), ma már „csak” 28 ország körülbelül 3800 katonája vesz részt a műveletben.

3. Mit csinálnak a magyar katonák Koszovóban?

KFOR misszióra készülnek a magyar katonák. Fotó: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Magyarország jelenleg a KFOR-misszió egyik legaktívabb tagja, Olaszország és az Egyesült Államok mögött hazánk a misszió harmadik legnagyobb létszámú kontingensét tartja fenn Koszovó területén. 2021 és 2022 között magyar parancsnoka is volt a KFOR-nak, Kajári Ferenc vezérőrnagy személyében, ebben az időszakban a magyar kontingens is volt a legnagyobb, körülbelül 500 fős létszámmal.

Ahogy a KFOR többi részének, úgy a magyar katonáknak is elsődleges feladata Koszovó stabilitásának fenntartása, a helyi rendvédelmi szervek képzése és asszisztálása, logisztikai feladatok ellátása. A tömegoszlatási feladatok kivitelezését rendszeresen gyakorolják a honvédek, a legtöbb, KFOR-felkészítésről készült felvételen ezeket a gyakorlatokat lehet látni.

4. Mi történt Zvecsánnál?

Kosovo Security Forces and Police responded with Anti-Riot Operations across the North with Tear Gas and Rubber Bullets being utilized while Serbian Protesters reportedly threw Explosive Devices, Molotov Cocktails, and Rocks at the Police; eventually Security Forces were able to pic.twitter.com/vkQHspU9ak — OSINTdefender (@sentdefender) May 26, 2023

Május 29-én tömegoszlatási feladatokra vetették be a KFOR kontingens magyar katonáit Zvecsán településen, a polgármesteri hivatal körül. A hivatal körül dühös tömegek támadtak a koszovói rendvédelmi erőkre és a felvonuló NATO-katonákra, helyi felvételek alapján a tüntetők kövekkel, molotov koktélokkal, tompa tárgyakkal támadtak a rendvédelmi erőkre.

Mivel négy magyar katona repeszsérülést szenvedett, nem kizárható, hogy valamilyen improvizált robbanóeszköz is elműködött a rendvédelmi erők közt.

Eddigi információk szerint egy magyar katonát kellett műteni, minden sérült állapota stabil, a sérült honvédeket Magyarországon ápolják.

5. Mekkora az esélye az eszkalációnak?

Serbian military convoys are headed towards Kosovo.Serbian President Vucic will address the nation at 20:00 local time (less than one hour). pic.twitter.com/QONvdIX26N — Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023

A koszovói megmozdulásokra reagálva a szerb kormány készültségbe helyezte és a határra vezényelte a szerb haderőt, minden nap érkeznek a felvételek arról, hogy Belgrád haditechnikai eszközei a térség felé vonulnak.

Ez bár aggasztóan hangzik, érdemes megjegyezni: viszonylagos rendszerességgel fordul elő az, hogy szerbeket érintő koszovói biztonsági incidensek során Belgrád készültségbe helyezi haderejét, utoljára 2022 decemberében történt ilyen.

Továbbra is alacsony az esély arra, hogy aktív katonai konfliktushoz vezet a zvecsáni tüntetéssorozat Koszovó és Szerbia közt, de az alighanem kijelenthető, hogy a mostani krízis az egyik legsúlyosabb, melyet az elmúlt években láthattunk.

Ami talán optimizmusra ad okot, hogy az Egyesült Államok és a NATO is de-eszkalációra, a helyzet mérséklésére szólította fel a koszovói kormányt és mediálni próbál a szerbek és albánok közt az aktív konfliktus elkerülése végett.

Címlapkép: magyar katonák Zvecsánban. Fotó: Erkin Keci/Anadolu Agency via Getty Images