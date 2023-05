Incidens történt a Dél-kínai-tengeren: veszélyes területre hatolt be egy RC-135-ös

A kínai haditengerészet több hajójának rutinkiképzése során az amerikai hadsereg egyik RC-135-ös felderítő repülőgépe szándékosan behatolt a Dél-kínai-tengeren található gyakorlótérbe - írta a kínai déli parancsnokság szóvivője szerdai közleményében.

"Hivatalosan is felszólítjuk az amerikai felet, hogy hatékonyan fogja vissza haditengerészeti és légi erejét a frontokon, szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzetközi jogi előírásokat és megállapodásokat, és előzze meg a tengeri és légi baleseteket" - hangsúlyozta a kínai katonai szóvivő közleménye.

USAF releases video of a Chinese J-16 fighter performing an unnecessarily aggressive maneuver during the intercept of a USAF RC-135 on 26 May. pic.twitter.com/fxkIok4nqH