Bejelentette Oroszország: új, modern vadászbombázók érkeznek a frontra

A Rosztek állami fegyvergyártó leányvállalataként üzemelő Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat elmondása szerint idén ez az első alkalom, hogy teljesítették az orosz védelmi minisztérium megrendelését. A vezérigazgató elmondása szerint a repülőgépek számos földi és repülési teszten estek át, mielőtt átadták őket.

A Rosztek részeként működő UAC legfontosabb feladata az orosz védelmi minisztérium ellátása új, nagy teljesítményű repülőgépekkel. Az állami védelmi megrendelésből eredő kötelezettségeinket időben teljesítettük

– jelentette ki Jurij Szljuzar vezérigazgató

A közzétett hivatalos felvételeken összesen két új Szu-34M vadászbombázó látható, a gyártó vállalat azonban nem árult el pontosabb számokat. A nyári szállítás részét képezi a 2020 júniusában aláírt hároméves szerződésnek, amely keretében a gyár 24 darab korszerűsített Szu-34M leszállítására vállal garanciát.

