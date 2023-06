Elképesztő videó: ropognak a fegyverek, Kijevhez hű katonák harcolnak az orosz település utcáin

A hétvégén a két ukránbarát, orosz milícia újabb betörést hajtott végre a határ menti Belgorod megyébe: több település körül is harcok robbantak ki, a helyi lakosság felvételeket töltött fel.

Az alábbi felvétel Nova Tavolzsankából származik, jól hallható rajta a fegyverek ropogása és az, hogy a felvételt készítő civil lakos hüledezve figyeli a harcokat az ablaka alatt.

The soldiers of the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia legion were still fighting against the Russian Army in Nova Tavolzhanka (Russia) todayThe Russian civilians filming it cant believe their eyesRussia is unable to protect its own borders pic.twitter.com/66GpwNcAjc